« La fête de la chanson à l’orientale » du 14 juin : les artistes invités ce soir sur France 3

Publicité





« La fête de la chanson à l’orientale » au programme TV du vendredi 14 juin 2024 – Ce soir sur France 3, à l’approche de l’été, Laury Thilleman et André Manoukian vous emmènent une nouvelle fois à Marrakech, pour un show-événement !





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 2 et sur France.TV.







Publicité





« La fête de la chanson à l’orientale » du 14 juin 2024

Les stars de la scène française et internationale se réunissent au Maroc pour vous offrir une soirée unique de fête et de danse. Dans un décor enchanteur, entouré de musiciens Gnawa, de tambours berbères et de cracheurs de feu, vous découvrirez des reprises inédites des plus belles chansons françaises sous le ciel étoilé du palais Selman !

Accompagnés de deux orchestres, rythmique et oriental, les artistes nous offrent des moments musicaux suspendus dans le temps :

– Slimane reprendra « Salma Ya Salama », puis chantera en duo avec Claudio Capéo « Chez toi ».

– Pascal Obispo & Khaled interpréteront ensemble « Aïcha ».

– Farrah El Dibany & Chimene Badi uniront leurs voix pour « Le temps des fleurs ».

– Bianca Costa et Soso Maness pour « Cinderela ».

– Vitaa, également présente, reprendra « La solitudine » et interprétera « Les choses qu’on fait ».

– Vincent Niclo & Manau ensemble pour « La tribu de Dana ».

– Le rappeur Lartiste & DJ Las vous proposeront un medley comprenant « Mafiosa », « Chocolat » et « Geto ».

-Chico & Les Gypsies accompagneront tous les artistes pour une interprétation collective de « C’est la vie ».



Publicité





Des reprises inédites en duo ou en solo, sublimées par la beauté de la musique orientale !

Programme et artistes invités

Avec Chico & les Gypsies, Patrick Bruel, Chimène Badi, Pascal Obispo, Khaled, Vincent Niclo, Yuri Buenaventura, Claudio Capéo, Vitaa, Bianca Costa, Soso Maness, Farrah El Dibany, Giordana Angi, Manau, Slimane, Gims, Chawki, Elisa Tovati, Lartiste & DJ Las, Manal et les danseurs du Paradis Latin.