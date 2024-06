« La méthode Williams » : votre film inédit ce soir sur France 2 (2 juin)

Publicité





« La méthode Williams », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 2 juin 2024, sur France 2. D’après l’incroyable histoire vraie de Venus et Serena Williams, « La Méthode Williams » s’inspire d’une histoire vraie qui a fasciné le monde entier : celle de Richard Williams, incarné par Will Smith, qui a élevé deux des plus grandes sportives de tous les temps, qui finiront par marquer le monde du tennis à jamais.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« La méthode Williams » : l’histoire

Mettons en lumière la personnalité de Richard Williams, l’entraîneur de tennis et père des célèbres joueuses Vénus et Serena Williams. Malgré son absence totale d’expérience dans le sport, il a élaboré un plan de 78 pages décrivant l’entraînement de ses filles dès l’âge de quatre ans. Grâce à sa détermination et à sa vision, les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis. Serena Williams est largement considérée comme la meilleure tenniswoman de tous les temps, avec 23 victoires en tournois du Grand Chelem, tandis que Venus Williams a remporté sept titres en Grand Chelem.



Interprètes : casting

Avec : Will Smith, Aunjanue Ellis-Taylor, et Jon Bernthal

La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« La méthode Williams » c’est ce soir, dimanche 2 juin 2024, dès 21h10 sur France 2.