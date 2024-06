« La vengeance d’une mythomane » : votre téléfilm ce 10 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« La vengeance d’une mythomane » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 10 juin 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La vengeance d’une mythomane ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La vengeance d’une mythomane » : l’histoire, le casting

Alicia réussit à s’évader de prison et repère une nouvelle cible potentielle : Pamela Dorian, PDG de Love Priscilla, une entreprise de cosmétiques sur le point d’entrer en bourse. Alicia parvient à se faire embaucher comme la nouvelle assistante de Pamela…

Avec : Crystal-Lee Naomi (Alicia), Vivica A. Fox (Pamela), Jermaine Rivers (Marcus), Schelle Purcell (Everette Lemon)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Confessions d’une mythomane ».

« Confessions d’une mythomane » : l’histoire et le casting

Débordée par son travail, Morgan Mason a négligé son petit ami Xander, qui lui demande de faire une pause pour réévaluer ses priorités. Sur les conseils de Riley, sa collaboratrice et amie, Morgan décide de passer un mois dans un hôtel pour se déconnecter complètement, y compris des réseaux sociaux, essentiels à son agence spécialisée dans les médias sociaux. Elle part donc pour Calm River, un hôtel en Floride où portables et ordinateurs sont interdits. Cependant, elle oublie son trousseau de clés dans le taxi qui l’amenait à l’aéroport. Sa conductrice, Alicia Robertson, habituée à dormir dans sa voiture, saisit l’occasion pour s’installer chez elle.

Avec : Crystal-Lee Naomi (Alicia), Jennifer Freeman (Morgan), Kareem Lewis (Charlie), Ali Amin Carter (Xander)