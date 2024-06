« Le test » : votre film inédit ce soir sur France 2 (16 juin)

Publicité





« Le test », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 16 juin 2024, sur France 2. Un film réalisé par Emmanuel Poulain-Arnaud, avec Alexandra Lamy et Philippe Katerine dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« Le test » : l’histoire

Annie Castillon est comblée. Son mariage avec Laurent incarne l’harmonie parfaite. Leurs deux fils, Maximilien et César, sont intelligents et sensibles. Quant à Poupi, leur adolescente, elle aide sans relâche et sans plainte à élever Antoine, le benjamin de la famille. Mais un week-end ordinaire, tout bascule lorsqu’un test de grossesse positif est découvert dans la salle de bain.

Interprètes : casting

Avec Alexandra Lamy, Philippe Katerine, Matteo Perez, Joaquim Fossi, Chloé Barkoff-Gaillard, Pablo Cobo, Lucile Jaillant, etc.



La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« Le test » c’est ce soir, dimanche 16 juin 2024, dès 21h10 sur France 2.