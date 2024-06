Les 12 coups de midi du 13 juin : Emilien décroche une 10ème étoile mystérieuse, qui s’y cachait ? (+ explications des indices)

Publicité





Les 12 coups de midi du 13 juin 2024, 261ème victoire d’Emilien – Encore une fois, incroyable mais vrai ! Emilien a décroché une dixième étoile mystérieuse ce jeudi midi dans le jeu de Jean-Luc Rechmann « Les 12 coups de midi ».

En effet, Emilien a réussi à faire Coup de Maître et alors qu’il restait encore encore 6 cases sur l’étoile mystérieuse, il l’a décrochée en proposant The Weeknd !











Les 12 coups de midi du 13 juin 2024, The Weeknd était sur l’étoile mystérieuse

Emilien a remporté 20.000 euros à partager avec un téléspectateur avant de décrocher cette étoile d’une valeur de 36.950 euros. Sa cagnotte totalise désormais 1.153.071 euros de gains et cadeaux. Notez qu’Emilien n’avait aucune référence liée aux indices, il l’a juste reconnu sur le peu de parties du portrait qui apparaissait !

Sur l’étoile mystérieuse, c’était bien le chanteur canadien The Weeknd.

Explications des indices présents :

– le masque car il est un grand fan de Jim Carey dans « The Mask »

– le stade car il a assuré à la mi-temps du Super Bowl

– les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out »

– des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl

– les ballons font référence au titre « House of Balloons » (surnom de sa maison d’enfance à Toronto)

– la couronne pour le titre « King of the Fall »

– les bandages car il a fait une apparition remarquée le visage couvert de bandages en 2020 aux American Music Awards

– la cassette audio pour ses mixtapes



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 13 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce jeudi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+