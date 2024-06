Les 12 coups de midi du 14 juin : Emilien fait fort et se retrouve face à une nouvelle étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 14 juin 2024, 262ème victoire d’Emilien – Emilien a encore une fois fait fort ce vendredi midi dans le jeu de Jean-Luc Rechmann « Les 12 coups de midi ».

En effet, après avoir décroché l’étoile mystérieuse hier en proposant The Weeknd, Emilien a signé un Coup de Maître à 20.000 euros aujourd’hui !











Les 12 coups de midi du 14 juin 2024, une nouvelle étoile mystérieuse

Le Maître de Midi bat tous les records et impressionne toujours autant. Il voit son impressionnante cagnotte arriver à un total de 1.163.071 euros de gains et cadeaux.

Du côté de la nouvelle étoile mystérieuse, on ne voit pas grand chose en dehors d’un ciel et de nuages. Il faudra patienter un peu pour en savoir plus !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 14 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce vendredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+



