Demain nous appartient du 14 juin : Rayane manipulé ? (résumé + vidéo épisode 1708 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 14 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1708 de DNA – Jack met en garde Rayane ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, il pense que Rayane doit tout arrêter et que Bonello le manipule…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Publicité





Demain nous appartient du 14 juin 2024 – résumé de l’épisode 1708

Rayane explique à Jack qu’il ne peut pas arrêter. Il veut absolument donner les 10.000 euros à Bonello pour qu’il lui remette la lettre de son père… Jack doute que ce soit vraiment une lettre de son père, il pense que Bonello le manipule. Mais Rayane est convaincu que cette lettre est bien de son père, il ne veut pas arrêter tant qu’il ne l’aura pas !

Pendant ce temps là, le principal suspect a disparu. Et Martin cherche à reconstituer les faits. Quant à Rachel, elle porte plainte au commissariat : on lui a volé sa trottinette !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Lisa dans de sales draps ! (vidéo épisode du 18 juin)



Publicité





VIDÉO Demain nous appartient du 14 juin – extrait de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.