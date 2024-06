Les 12 coups de midi du 25 juin : Emilien fait fort, qui est derrière l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 25 juin 2024, 274ème victoire d’Emilien – Après plusieurs jours de loupés, Emilien a signé un Coup de Maître ce mardi midi dans le jeu quotidien de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a remporté 10.000 euros à partager avec un téléspectateur et a pu proposer un nom pour l’étoile mystérieuse !











Les 12 coups de midi du 25 juin 2024, pas d’indice en plus sur l’étoile mystérieuse

La cagnotte d’Emilien totalise ainsi 1.186.871 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile, on a encore et toujours seulement l’avion en indice ! Mais on peut déjà vous dire que cette étoile a déjà été trouvée par Emilien sur les tournages. Aujourd’hui, il a proposé le nom de Taylor Swift mais c’est raté.

Pour l’instant avec cet avion, on peut penser à Angelina Jolie, Brad Pitt, Tom Cruise, ou encore Harrison Ford, qui sont tous à la fois acteurs et pilotes.

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 25 juin

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+