Ici tout commence spoiler : Maya sur le départ ? (vidéo épisode du 28 juin)

Ici tout commence spoiler – Maya va-t-elle quitter l’institut dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Dans quelques jours, Quentin s’apprête à partir à Londres pour l’été et il propose à Maya de l’accompagner !











En effet, un collègue du Japon vient d’ouvrir un restaurant gastronomique français à Londres et il lui a proposé d’être son second durant tout l’été ! Et cerise sur le gâteau, il a une place pour Maya dans sa brigade.

Maya va-t-elle suivre son frère et s’éloigner de Malik durant tout l’été ?

