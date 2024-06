Plus belle la vie : l’audience au plus bas ce lundi 24 juin !

Publicité





Plus belle la vie audience 24 juin 2024 – On peut dire que la semaine démarre mal sur TF1 pour le feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». L’épisode 120 diffusé lundi a réalisé le pire score historique depuis que la série a été relancée par la chaîne le 8 janvier dernier !











Publicité





Ainsi, ce lundi 24 juin 2024, l’épisode 120 inédit a captivé 1,43 million de fans pour 20,3% de pda.

Notez qu’en rediffusion sur TFX, l’audience est stable. Hier soir, la série a attiré 442.000 téléspectateurs pour 2,3% de pda. En additionnant les deux chiffres, l’épisode de « Plus belle la vie » arrive ainsi à 1,87 million de téléspectateurs et reste donc sous la barre des 2 millions.

Source chiffres audiences : Médiamétrie



Publicité