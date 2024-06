Les 12 coups de midi : l’élimination d’Émilien ? La gaffe du Maître de Midi

Publicité





Les 12 coups de midi, Emilien gaffe sur son élimination – Emilien est désormais le plus grand Maître de Midi du jeu de TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a dépassé Bruno hier et a déjà plus d’un million d’euros de gains !





Mais Emilien sera-t-il bientôt éliminé ? Le Maître de Midi a gaffé dans une interview pour le Parisien.







Publicité





En confiant qu’il n’a pas pu passer ses examens – il est en fac d’histoire – Emilien a expliqué qu’il comptait reprendre ses études à la rentrée prochaine.

« Ça paraît très improbable de poursuivre jusqu’au mois de septembre » a déclaré Emilien, qui sous-entend donc qu’il devrait être éliminé d’ici là.



Publicité





Rappelons pourtant que selon nos informations, Emilien est bien toujours en course sur les derniers tournages. Ils sont actuellement en pause et Jean-Luc Reichmann profite de vacances aux Etats-Unis. Reprise des tournage avec Emilien fin juin.

Et c’est surprenant mais concernant le fait d’être devenu hier le plus grand Maître de Midi en dépassant Bruno, Emilien confie que ça ne lui a rien fait : « C’était un peu pareil que pour le passage du million. Ce n’était pas un objectif donc il n’y a pas eu de très grande joie. Il y a eu une grande joie dans le sens où je revenais, j’étais là le lendemain, c’était mon seul objectif depuis le début. Et là, passer la 252e participation et dépasser Bruno, ce n’était pas un objectif plus grand qu’un autre. C’est dépasser quelqu’un, je n’ai pas de plaisir particulier à ça«