« La face cachée de mon héros » : votre téléfilm ce 4 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« La face cachée de mon héros » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 4 juin 2024 – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La face cachée de mon héros ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La face cachée de mon héros » : l’histoire, le casting

Passionnée de surf, la vie de Maggie bascule après un accident au genou. Après une longue convalescence, elle reprend enfin sa planche, mais manque de se noyer. Heureusement, Blake, un mystérieux sauveteur, lui vient en aide.

Avec : Amanda Jones (Maggie Temple), Christian Howard (Blake Hopkins), Noah Fearnley (Cade Kerrigan), Naomi Baker (Tina Jackson)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Dans les draps d’un prédateur ».

« Dans les draps d’un prédateur » : l’histoire et le casting

Bruce Kane, désormais connu sous le nom de David Burke, a pris un nouveau départ sur l’île de Foxon, prétendant y mener des recherches sur les requins. Un soir, Courtney et ses amis décident de passer la soirée sur cette île qu’ils croient abandonnée. La fête vire au drame lorsque Courtney échappe de peu à une attaque de requins, mais David intervient à temps pour la sauver. Une connexion se forme entre eux, et malgré ses réticences, David succombe à son attirance pour Courtney et ils commencent à sortir ensemble. Les parents de Courtney s’inquiètent de son comportement inhabituel. Brandon, méfiant, invite le couple à dîner chez lui et exprime ouvertement ses doutes à David.

Avec : Houston Stevenson (Bruce), Leigha Sinnott (Courtney), Hannah Jane McMurray (Erica), Sarah Minor (La détective)