Les Enfants de la Télé du 9 juin : les invités de Laurence Boccolini ce soir

Les Enfants de la Télé du 9 juin 2024, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de la saison de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 9 juin 2024 : les invités

Avant la reprise le dimanche 16 juin, c’est un best-of qui vous attend aujourd’hui. Attention, si la finale de Roland Garros venait à durer trop longtemps, l’émission serait déprogrammée !

Retrouvez les meilleurs moments de la saison avec : Pascal Obispo, Léa Salamé, Chimène Badi, Philippe Caverivière, Philippe Risoli, Dove Attia, Camille Lellouche, Max Boublil, Christophe Willem, Christian Morin, Veronique Jannot, Daniel Russo, Philippe Corti, Booder, Estelle Denis, Macha Méril, Ibrahim Maalouf, Frédéric François, Nicky Doll, Michel Cymes, Vitaa, Vincent Dedienne, Philippe Lellouche, Isabelle Nanty, Laurent Fontaine, Pascal Bataille, Josiane Balasko, Francois-Xavier Demaison, Armelle, Florent Peyre, Laurent Baffie, Jeanne Mas, Enora Malagré, Cyril Feraud, GuiHome, Florence Pernel, Gérard Vives, Roch Voisine, Veronic Dicaire, Pierre de Maere, Gautier Capuçon, Hakim Jemili, Chantal Ladesou, Jeff Panacloc, Vincent Perez, Anne-Charlotte Pontabry, Donovan, Vincent Niclo, Natasha St Pier, Francis Ginibre, Sheila, Kamel Ouali, Hélène Segara, Eric Carrière, Damien Sargue, Clara Morgane, Valérie Damidot, Daniel Lavoie, Bertrand Chameroy, Keen’V, Fabienne Thibeault, Théo Curin, Karima Charni, Marc Lavoine, Jean-Luc Lemoine, Clémentine Célarié, Ève Gilles, Andy Cocq, Arié Elmaleh, Jonathan Lambert, Marc Antoine Lebret, Julia Vignali, Cristiana Reali, Jean-Philippe Janssens, Jean-Luc Reichmann, Philippe Lacheau, Reem Kherici, Isabelle Mergault, Amanda Lear, Norbert Tarayre, Alexis Michalik, Sylvie Vartan, Nathalie Marquay-Pernaut, Verino, Amine Radi, Hugo Clément, Marie-Claude Pietragalla, Isabelle Boulay, Gus, Carole Gaessler, Lola Ces, Sandrine Quetier, Anggun, Roselyne Bachelot, Pascal Légitimus, Laurie Peret, Corinne Touzet, Pierre Garnier, Smaïn, Doully, Isabelle Morizet, Jimmy Mohamed, Patrick Chesnais, et Laurent Gamelon etc.



Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Retrouvez un nouveau numéro des « Enfants de la Télé » ce dimanche 9 juin 2024 à 18h10 sur France 2.