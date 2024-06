66 minutes du 9 juin : sommaire et reportages ce dimanche (vidéo)

Publicité





66 minutes du 9 juin 2024, sommaire et reportages – Ce dimanche soir et comme chaque semaine, Kareen Guiok Thuram vous donne rendez-vous dès 17h10 sur M6 pour vos magazines « 66 minutes » et « 66 minutes Grand Format ». On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.





66 minutes du 9 juin 2024, sommaire et extraits vidéos

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Discrimination capillaire : nouveau racisme ?



🔵 Prêts à tout pour garder leur permis

🔵 Vacances pas chères : les bons plans

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 Paillottes : les incontournables de la plage

Leur retour coïncide avec celui des beaux jours. Chaque année, à l’approche de l’été, mille-cinq-cents paillottes sortent de terre, ou plus précisément du sable.

Extrait vidéo

