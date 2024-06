Ligue des Champions : la finale Dortmund / Real Madrid en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Ligue des champions 1er juin 2024 – Dortmund / Real Madriden direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce soir sur TF1 ! La Ligue des Champions se termine ce samedi soir avec la finale retour entre Dortmund et le Real Madrid.





Un match à suivre dès 20h45 sur TF1 et Canal+, coup d’envoi de la rencontre à 21h.







Publicité





Pour la première fois dans l’histoire de la compétition, la finale opposera le Borussia Dortmund au Real Madrid. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Real Madrid pourra s’appuyer sur le trio français composé d’Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga et Ferland Mendy, ainsi que sur Vinicius Júnior et l’ancien joueur de Dortmund Jude Bellingham, pour tenter de décrocher un 15e titre européen et viser un doublé avec la Liga. En face, les hommes d’Edin Terzić, menés par Julian Brandt, Jadon Sancho, Marco Reus et Mats Hummels, tenteront d’ajouter un deuxième titre en Ligue des Champions au palmarès du Borussia Dortmund, vainqueur du PSG en demi-finale.

Dortmund / Real Madrid – Composition des équipes

🔵 Dortmund (composition probable) : Kobel – Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen – Can (c), Sabitzer – Sancho, Brandt, Adeyemi – Füllkrug



Publicité





🔵 Real Madrid (composition probable) : Courtois – Carvajal, Nacho (c), Rüdiger, Mendy – Valverde, Camavinga, Kroos – Bellingham – Rodrygo, Vinicius

Dortmund / Real Madrid en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h45. Coup d’envoi de la rencontre à 21h00.

Et si vous n’êtes pas devant votre télé, vous pouvez suivre cette rencontre en direct avec le score en temps réel sur le site officiel de l’UEFA Champions League.

Dortmund / Real Madrid, finale de la Ligue des Champions, à suivre ce soir dès 20h50 sur Canal+ et RMC Sport 1.