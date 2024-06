« Love coach malgré moi » : votre téléfilm ce 12 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Love coach malgré moi » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 12 juin 2024 – Ce mardi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Love coach malgré moi ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Love coach malgré moi » : l’histoire, le casting

Athéna aspire à devenir scénariste de comédies romantiques. En attendant de terminer son premier scénario, elle propose ses services en tant que coach en rencontres amoureuses sous le pseudonyme d’Amy. Elle enchaîne les faux rendez-vous jusqu’à ce qu’elle rencontre un faux client qu’elle finit par embrasser. Cet acte, contraire au règlement, lui coûte son emploi. Incapable de finir son scénario et avec une vie amoureuse en ruine, elle pense que tout est perdu, mais le destin a encore des surprises en réserve pour elle…

Avec : Anja Savcic (Athéna Carter), Shannon Chan-Kent (Shea), Riun Garner (Ben), Brad Harder (Matthew)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Comment rencontrer l’âme soeur en 10 leçons ».

« Comment rencontrer l’âme soeur en 10 leçons » : l’histoire et le casting

Cassandra Brand, surnommée Cassie, est une jeune femme belle et dynamique qui dirige une entreprise de marketing prospère qu’elle a fondée elle-même. Elle vit seule avec son chien, Duke. Bien qu’elle ait toujours eu des hommes dans sa vie, aucun n’a été l’homme idéal, y compris Peter, son compagnon depuis deux ans. Pour remédier à cette situation, elle suit les conseils du guide « Comment rencontrer l’âme sœur » du docteur Susie, ainsi que ceux de sa sœur Nadia et de sa mère Gloria. Lors du mariage de Dana, son assistante, elle rencontre Robert, un organisateur d’événements pour la ville de Denver, avec qui elle commence à passer du temps. En même temps, elle accepte un dîner chic avec George, un de ses clients. Cassie doit choisir entre les deux hommes, chaque membre de sa famille ayant son favori. Elle s’en remet aux critères du docteur Susie et met fin à ses rencontres avec Robert. Cependant, lors de la présentation de George à sa famille, il déplaît à sa mère. Un dîner à trois est organisé, mais George ne parvient pas à gagner son approbation.

Avec : Meghan Markle (Cassandra Brand), Kristoffer Polaha (Robert), Jonathan Scarfe (George), Lynda Boyd (Gloria)