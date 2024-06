« Mariés au premier regard » du 3 juin 2024 : ça tourne mal ce soir sur M6 (extrait vidéo)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 3 juin 2024 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 poursuit la diffusion de la saison 8 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Laurie et Jean-Nicolas, Florian et Alice, et que Marie et Jérémy.





« Mariés au premier regard » du 3 juin, au programme ce soir

Laurie et Jean-Nicolas partent en voyage de noces à Bilbao. Mais rien ne se passe comme prévu pour les jeunes mariés. Laurie est distante avec Jean-Nicolas, qui ne réalise pas qu’il a vexé sa femme… Et pour cause, il lui a avoué qu’il ne serait jamais retourné sur elle dans la rue ! Laurie l’a mal pris, ça l’a blessée, et au lieu de lui en parler elle s’est refermée.

Florian et Alice passent tout leurs week-ends ensemble. Ils sont de plus en plus complices et tout semble aller pour le mieux, si ce n’est la distance qui les sépare la semaine. Ce soir, il est l’heure de décider s’ils veulent rester mariés ou pas.



Marie reçoit Jérémy chez elle à Biarritz et elle est pleine de petites attentions. Mais Jérémy n’est pas honnête et ne lui dit pas ce qu’il a sur le coeur… Il va finir par la quitter du jour au lendemain après le tournage ! Ça va être un terrible choc pour Marie, qui pensait que tout allait bien entre eux…

Extrait vidéo

« Comme quoi ne jamais se fier aux apparences…»

Mais comment leurs maris ont-ils fait pour tout gâcher… 😢#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming que @M6plusofficiel pic.twitter.com/96Tp7RNziO — M6 (@M6) May 31, 2024

