« Mariés au premier regard » : Romain et Camille en couple ? Réponse !

C’est un énorme rebondissement qui vous attend la semaine prochaine dans « Mariés au premier regard ». En effet, dans l’épisode qui sera diffusé lundi prochain, Romain va finalement rencontrer Camille !





Rappelez-vous, Camille avait décidé d’arrêter l’expérience avant de se marier avec Romain puisqu’elle avait rencontré quelqu’un entre temps.







Romain avait alors tout fait pour tenter de convaincre les experts de lui trouver une autre jeune femme. C’était chose faite avec Camille mais Romain s’était fié uniquement à son premier regard pour lui dire non.

Maintenant, Romain a demandé à la production d’organiser une rencontre avec Camille. Et elle a accepté ! Entre ces deux là, ça va être comme une évidence, il y aura très vite de la complicité et Romain va raconter son expérience à Camille. Mais sont-ils en couple depuis ? Camille sera sur le point de lui révéler si elle était toujours avec l’homme rencontré pendant l’expérience ou pas…



Mais on imagine que si Camille a accepté cette rencontre et que cette séquence est diffusée, ce n’est pas pour rien et elle est certainement célibataire à ce moment là.

Pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 10 juin pour suivre l’épisode 13 de « Mariés au premier regard » !