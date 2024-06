Ici tout commence du 4 juin : Charlène face à la colère de Teyssier (résumé + vidéo épisode 939 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 4 juin 2024, résumé et vidéo extrait épisode 939 – Charlène va devoir assumer les conséquences de ses actes dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, après ses aveux, Charlène doit faire face à la colère et la déception de Constance et Emmanuel.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.







Ici tout commence du 4 juin 2024 – résumé de l’épisode 939

Constance n’en revient pas, c’est Charlène qui a mis le feu au Bleupré. Elle veut des explications ! Charlène assure qu’elle a tout de suite regretté son geste, mais elle n’a pas accepté quand Teyssier a donné le poste de chef au Bleupré à Anaïs alors qu’il lui avait promis… De son côté, Emmanuel assure à sa fille que c’est l’erreur de trop. Elle ne l’a jamais autant déçu ! Charlène est effondrée.

De son côté, Lionel fait une grosse erreur en voiture. Il emboutit le vélo d’un professeur ! Et pour réaliser son projet, David demande à Gaëtan de le coacher.



Ici tout commence du 4 juin 2024 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.