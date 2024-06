Plus Belle La Vie du 4 juin 2024 : l’enquête avance, Barbara agressée (résumé + extrait vidéo épisode 107 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 107 de PBLV – Barbara va être violemment agressée cet après-midi dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, on va lui voler le pendentif d’Abdel !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 juin 2024 – résumé de l’épisode 107

Au lendemain de l’explosion, Patrick informe Samuel que ce n’est pas Lisieux qui les a piégés. Charlotte a comparé les ADN des ossements et de Lisieux, et ils correspondent. Ainsi, c’est Lisieux qui est mort dans la cave de Barbara et Abdel. Patrick et Samuel pense que Lisieux travaillait pour un commanditaire…

Jean-Paul et Samuel examinent les dossiers d’Abdel. Jean-Paul est surpris de voir que Delpierre, le père de l’enfant qui harcelait Lucie, avait fait appel à Abdel suite à une plainte contre Vanessa Kepler. Jean-Paul décide d’aller parler à Ulysse Kepler, qui représentait sa mère sur ce dossier. Il lui explique que Delpierre était totalement partie en vrilles à l’époque après la perte de son emploi…



Au cabinet, un client a rendez-vous avec Ulysse, mais celui-ci est injoignable. Apolline décide de gérer elle-même le rendez-vous. A son retour, Ulysse n’en revient pas et reproche à Apolline de s’être faite passer pour une avocate face à son plus gros client.

Patrick et Samuel ne comprennent toujours pas qui a pu commanditer Lisieux. Patrick pense que c’est peut-être lié au pendentif, mais il n’a pas de valeur apparente. Le commanditaire devait donc lui accorder une autre valeur. Patrick informe Samuel que Jean-Paul a donné le pendentif à Barbara. Samuel ne comprend pas et veut le récupérer.

Mais au Mistral, Barbara confie à Thomas qu’elle a eu l’impression d’être suivie en venant travailler. Barbara ne sait pas quoi penser de ce bijou, mais elle est persuadée qu’Abdel ne voulait pas lui offrir. Thomas propose de la raccompagner, mais elle refuse. Seule dans la rue, Barbara se fait agresser et on lui arrache son pendentif !

