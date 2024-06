« Joyeuse Retraite » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (7 juin 2024)

Publicité





« Joyeuse Retraite » : histoire et interprètes du film d’M6 ce soir, vendredi 7 juin 2024 – Ce vendredi soir à la télé, M6 vous rediffuse le film « Joyeuse Retraite », sorti en salles en 2019 et réalisé par Fabrice Bracq, avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, et Nicole Ferroni.





A voir ce soir dès 21h10 sur France 2.







Publicité





« Joyeuse Retraite » : le synopsis

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a d’autres projets pour eux !

Interprètes et personnages

Michèle LAROQUE (Marilou Blanchot), Thierry LHERMITTE (Philippe Blanchot), Nicole FERRONI (Cécile Blanchot), Omar MEBROUK (Arnaud), Judith MAGRE (Line), Nicolas MARTINEZ (Olivier), Gérémy CRÉDEVILLE (Martin Blanchot), et Constance LABBÉ (Léa)



Publicité





VIDEO bande-annonce