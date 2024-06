Mask Singer : l’Épouvantail démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDEO)

Publicité





Mask Singer qui était derrière l’Épouvantail ? – TF1 diffusait ce soir la grande finale de la saison 6 de Mask Singer. Et après le démasquage du Léopard plus tôt dans l’émission, c’est l’Épouvantail qui a perdu face à l’Hippopotame et il a du se démasquer.





Qui était derrière l’Épouvantail ? Réponse !







Alors qu’il avait longtemps perdu les enquêteurs, ils avaient finalement vu juste dans leurs derniers pronostics : c’était Gérémy Crédeville !

VIDÉO Mask Singer : Gérémy Crédeville était derrière l’Épouvantail







