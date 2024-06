« Meurtres à Arles » : votre téléfilm inédit ce soir sur France 3 (8 juin 2024)

Publicité





« Meurtres à Arles » au programme TV du 8 juin 2024 – Ce samedi soir à la télé, France 3 diffuse le téléfilm inédit « Meurtres à Arles », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ». Au casting, Constance Gay et François-David Cardonnel, mais aussi deux acteurs de « Ici tout commence » : Stéphane Blancafort et Julie Sassoust.





A suivre dès 21h10 sur France 3 ou en avant-première puis replay sur France.TV







« Meurtres à Arles » : l’histoire

Sarah Cortes, issue d’une famille de manadiers élevant des taureaux depuis des générations, doit se marier à la fin de la semaine avec Louis, qu’elle connaît depuis toujours. Le commandant Lucas Pujol, jeune officier modèle et surdiplômé, entre en scène. Une amitié évidente naît entre Sarah et Lucas, malgré leurs différences marquées. Deux opposés qui s’attirent sans avouer leurs sentiments, des sentiments probablement plus profonds.

Lors de l’élection de la nouvelle reine d’Arles, Aline Garnier, la gagnante annoncée, ne se présente pas. Soudain, la calèche destinée à emmener la reine pour sa présentation au public arrive en trombe dans les arènes. À son bord, pas de reine, mais le corps inerte du président de l’association de l’élection. Aline, la reine disparue, laisse derrière elle un pic à cheveux ensanglanté.



Sarah et Lucas doivent alors enquêter ensemble dans le pays d’Arles, des arènes aux manades, en passant par les marais salants, entre légende, tradition et modernité, pour résoudre cette mystérieuse affaire.

Casting : interprètes et personnages

Avec Constance Gay (Sarah Cortes), François-David Cardonnel (Lucas Pujol), Pierre Andrau (Guillaume Morel), Stéphane Blancafort (Emile Garnier), Tristan Robin (Alex Verran), Elodie Poux (Marianne), Julie Sassoust (Dolorès Pujol), Vincent Winterhalter (Manuel Cortes), Alban Casterman (le légiste)…