« Musiques en fête » du 19 juin 2024 : liste des invités et artistes de ce soir sur France 5

« Musiques en fête » du mercredi 19 juin 2024 – « Musiques en fête » est de retour ce soir, exceptionnellement sur France 5. Cette année, Musiques en fête, en direct des Chorégies d’Orange, célébrera l’année Puccini tout en rendant un hommage particulier aux Jeux Olympiques, avec plusieurs séquences spécialement conçues pour l’occasion, coïncidant avec le passage de la flamme olympique à Orange.











Depuis 2011, France 3 propose chaque année en juin un spectacle exceptionnel qui rassemble les passionnés de musique, les curieux, les néophytes et les mélomanes. Musiques en fête, diffusé en direct des Chorégies d’Orange et marquant le début du festival, est devenu un rendez-vous incontournable de la saison musicale estivale française. Chaque édition permet au public de découvrir ou redécouvrir les plus grands airs d’opéra, de comédies musicales, ainsi que les plus belles chansons du répertoire, des ballets et des musiques de films. Dans le cadre magnifique du Théâtre Antique, de jeunes artistes aux côtés de grandes voix et de musiciens internationaux offrent un spectacle unique, aussi intense visuellement que musicalement.

« Musiques en fête » du 19 juin 2024 : liste des invités et artistes

Avec Mariam Battistelli, Arturo Chacón-Cruz, Faustine de Monès, Emy Gazeilles, Pierre Genisson (clarinette), Florine God, Diego Godoy, Jeanne Gollut, Nika Guliashvili, André Heyboer, Anastasia Kobekina (violoncelle), Neïma Naouri, Lucienne Renaudin-Vary (trompette), Pablo Ruiz, Camille Schnoor, Alexandre Tharaud (piano), Marina Viotti, et Christian Zaremba.

Luciano Acocella et Didier Benetti partageront la baguette avec Ariane Matiakh et Yvan Cassar à la tête de l’Orchestre national Montpellier Occitanie.



