Plus Belle La Vie du 20 juin 2024 : Pascal va très loin (résumé + extrait vidéo épisode 118 en avance)

Plus belle la vie du 20 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 118 de PBLV – Grâce à Jean-Paul, Anaïs est saine et sauve aujourd’hui dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et elle va donner une info capitale pour démasquer le tueur en série !…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 20 juin 2024 – résumé de l’épisode 118

Nelson Dermain, le complice de Pascal, se présente au cabinet et demande à voir Pascal pour lui remettre des biscuits. Il en offre un à Jennifer, qui les trouve délicieux. L’homme explique qu’il est épileptique et que Pascal l’a secouru. Puis il mentionne avoir oublié son sac au bar du Mistral… Jennifer part le chercher, et pendant ce temps, l’homme fouille le sac de la secrétaire médicale… Plus tard, Babeth arrive avec Pascal, et Jennifer lui remet les biscuits. Pascal regarde Jennifer dans les yeux et raconte que son patient a perdu ses parents dans un accident de voiture quand il avait 10 ans, ce qui fait paniquer Jennifer.

Léa et Jean-Paul prennent le petit déjeuner avec Lucie, qui exprime son souhait de parler à Michaël. Jean-Paul lui assure qu’il ne l’embêtera plus et qu’il sera en internat à la rentrée. Léa pense que c’est important pour Lucie, mais Jean-Paul refuse qu’elle le revoit…



Au Mistral, les préparatifs pour la commémoration de l’ancien quartier battent leur plein. Barbara préfère confier Yaël à Aya alors qu’ils appréhendent tous de retourner dans leur ancien quartier. Thomas, ému, explique à Aya que cet endroit était plus qu’un bar ou un restaurant. Tout le monde se réunit dans l’ancien Mistral pour les commémorations. Léa prononce un discours et rend hommage à Abdel Fedala. Plus tard, Babeth, Patrick, Léa, et Jean-Paul trinquent, mais Jean-Paul pense à Lucie. Babeth et Léa estiment que Lucie devrait parler à Michaël, mais Patrick soutient Jean-Paul. Thomas retrouve Barbara au bar avec Yaël et lui dit qu’elle a manqué l’hommage à Abdel. Barbara explique qu’elle a eu une vision d’Abdel, qui aurait voulu qu’elle continue sa vie et soit avec leur fils.

Jennifer panique car elle a perdu les clés de chez Samuel. Babeth essaie de la rassurer, mais Jennifer reste inquiète… Plus tard, Samuel et Jennifer rentrent ensemble à l’appart. Jennifer continue de cherche ses clés, elle craint qu’elles n’aient été volées pour entrer dans l’appartement. Samuel n’est pas inquiet et propose de changer la serrure le lendemain matin. Cependant, il trouve le frigo ouvert, du lait renversé, et les clés posées à côté… Samuel accuse Jennifer, qui assure que ce n’est pas elle.

Samuel commande une pizza, mais Jennifer ne mange pas. Elle est inquiète, et Samuel continue de penser qu’elle est responsable. Pendant ce temps, Pascal retrouve son complice avec un double des clés de Jennifer. Il le paie, mais le complice demande une rallonge en raison du risque lié à l’appartement d’un policier. Pascal, furieux, le frappe… Il lui dit de quitter Marseille et le menace de mort.

VIDÉO Plus belle la vie du 20 juin 2024 – extrait vidéo

