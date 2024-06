Plus belle la vie spoilers : Patrick et Jennifer dans la tourmente, les résumés jusqu'au 5 juillet 2024

Publicité





Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 5 juillet 2024 – Que va-t-il se passer début juillet dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 1er au vendredi 5 juillet 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que les choses vont mal tourner pour Jennifer… La compagne de Samuel est interrogée par la police et elle est désormais seule contre tous avec les soupçons qui pèse sur elle ! Quelques jours plus tard, elle fait une terrible découverte…

De son côté, Patrick ne va pas bien du tout. Le mari de Babeth est submergé par son mal-être… Au Mistral, Zoé se fait embaucher pour l’été mais elle provoque de vives tensions…



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 1er au 5 juillet 2024

Lundi 1er juillet 2024 (épisode 125) : Jennifer est au bout du rouleau et se voit interrogée par la police. Chez les Nebout, un nouveau Patrick fait son apparition. Ophélie fait preuve de violence.

Mardi 2 juillet 2024 (épisode 126) : Les tensions explosent au cabinet médical et Jennifer se retrouve plus isolée que jamais. A la résidence, Luna et Nisma expriment leur colère. Ophélie et Vanessa partagent un moment ensemble.

Mercredi 3 juillet 2024 (épisode 127) : Pascal fait dévier l’enquête, mais Samuel est plus déterminé que jamais. Zoé est employée au Mistral pour l’été. Patrick est toujours submergé par son mal-être.

Jeudi 4 juillet 2024 (épisode 128) : Jennifer fait une terrible découverte. Suite à une partie de beach-volley, des tensions se font ressentir entre Jules, Morgane et Zoé. De son côté, Steve est au cœur d’une machination.

Vendredi 5 juillet 2024 (épisode 129) : Perturbé par de nouveaux éléments, Samuel se décide à confronter Pascal. Pendant ce temps, Mirta met Patrick et Steve en difficulté. Zoé continue à provoquer de vives tensions autour d’elle.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :