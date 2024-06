Plus Belle La Vie du 6 juin 2024 : votre série déprogrammée ce jeudi !

Publicité





Plus Belle La Vie déprogrammé le jeudi 6 juin 2024 – Pas d’épisode de votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ce jeudi 6 juin sur TF1. En effet, la chaine diffuse aujourd’hui une édition spéciale pour le 80ème Anniversaire du Débarquement.





Votre feuilleton quotidien passe donc exceptionnellement à la trappe.







Mais rassurez-vous, retour de votre série « Plus belle la vie » dès le vendredi 7 juin 2024 à l’horaire habituel avec le prochain épisode inédit.

Mais si vous êtes impatient, sachez que les deux prochains épisodes sont déjà disponible avec l’offre Premium de TF1+.



