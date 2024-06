Plus Belle La Vie spoilers : Jean-Paul tombe de haut, Gabriel doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo PBLV du 10 au 14 juin 2024)

Publicité





Plus belle la vie spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 10 au 14 juin 2024 – Qu’est-ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que l’enquête de la police avance à grands pas.







Ils ont fait le lien entre des meurtres maquillés en suicide et les fameux pendentifs. Abdel avait tout compris et était prêt à tout révéler à Jean-Paul.

De son côté, Lucie est à bout avec le harcèlement qu’elle subit. Elle va trop loin et emmène un couteau dans son sac ! Elle menace son harceleur… Jean-Paul tombe de haut en découvrant la vérité sur sa fille.



Quant à Apolline, elle va beaucoup trop loin en fouillant dans les affaires d’Ulysse Kepler. Il décide de la virer. Et au cabinet médical, une vidéo de Jules va semer le trouble… Jennifer refuse d’être filmée et attise les soupçons de Gabriel. Il se pose de plus en plus de questions sur la compagne de son cousin…

Plus belle la vie spoilers, les résumés pour la semaine du 10 au 14 juin 2024

Lundi 10 juin 2024 (épisode 110) : L’enquête prend une tournure bouleversante pour Barbara. De son côté, Apolline mène aussi une enquête sur le mystérieux comportement d’Ulysse.

Mardi 11 juin 2024 (épisode 111) : Boher est tiraillé lorsqu’un événement imprévu vient lier l’enquête à sa vie personnelle. Steve fait ses grands débuts lorsqu’il est surpris par Jules dans une situation plutôt inhabituelle. Nisma s’interroge sur les réelles intentions d’Apolline.

Mercredi 12 juin 2024 (épisode 112) : Boher tombe des nues lorsqu’il découvre la réalité de Lucie. Dos au mur, Apolline tente le tout pour le tout. En parallèle, Jules met le cabinet médical en ébullition.

Jeudi 13 juin 2024 (épisode 113) : Rien ne va plus pour Boher au commissariat. Eric cherche à s’impliquer d’avantage au pavillon des fleurs tandis qu’au cabinet Kepler, Ulysse fait face à des révélations surprenantes.

Vendredi 14 juin 2024, (épisode 114) : Un triste lien unit Boher à Vanessa Kepler. Suspicieux, Riva mène des recherches sur Jennifer. La nouvelle vie de Steve met à mal sa journée romantique avec Nisma.

VIDÉO Plus belle la vie, la bande-annonce du 10 au 14 juin 2024

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…