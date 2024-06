Roland Garros : la finale Swiatek / Paolini en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Roland Garros tennis – la finale dames Swiatek / Paolini en direct, live et streaming, c’est cet après-midi sur France Télévision et Amazon Prime Vidéo. Alors qu’hier Alcaraz et Zverev se sont qualifiés pour la finale messieurs de Roland Garros 2024, place aujourd’hui à la finale dames.





Elle oppose la numéro 1 mondiale Iga Swiatek à Jasmine Paolini. Un match à suivre aujourd’hui à 15h sur le court Philippe Chatrier sur France.tv sport et Amazon Prime Vidéo.







Iga Swiatek, numéro 1 mondial, a déjà remporté trois fois Roland Garros en 2020, 2022 et 2023. La tenante du titre est aujourd’hui opposée à Jasmine Paolini, 15ème au classement WTA et tombeuse de Coco Gauff en demi-finale. Swiatek arrivera-t-elle à décrocher un 4ème titre sur la terre battue parisienne ?

Swiatek / Paolini en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Amazon Prime Vidéo ou sur France Télévision.



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live, et sur notre site, retrouvez aussi le résultat final.

Swiatek / Paolini, finale dames du tournoi de tennis de Roland Garros 2024, un match à suivre cet après-midi sur France Télévision / France.tv sport.