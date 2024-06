Les 12 coups de midi du 8 juin : Emilien perd pied, nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 8 juin 2024, 256ème victoire d’Emilien – C’est sans briller qu’Emilien a signé une nouvelle victoire ce samedi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». En effet, pour le deuxième jour consécutif, le Maître de Midi a échoué sur 3 questions du Coup de Maître et n’a pas remporté de gains !











Les 12 coups de midi du 8 juin 2024 : une couronne sur l’étoile mystérieuse

Emilien a clairement un gros coup de mou alors que sa cagnotte reste donc inchangée avec un total de 1.103.971 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait : une couronne en grafiti.

Un indice qui confirme que derrière cette étoile, c’est bien le chanteur canadien The Weeknd. Le masque africain fait référence à ses origines éthiopiennes, le stade car il a assuré la mi-temps du Super Bowl, les confettis pour le clip de « Until I Bleed Out », il avait des gants noirs pour son show la mi-temps du Super Bowl, les ballons font référence au titre « House of Balloons » (surnom de sa maison d’enfance à Toronto), et la couronne pour le titre « King of the Fall ».

Indices présents sur l’étoile : un stade de foot, des confettis, une roue de vélo, un masque africain, un gant en cuir noir, des ballons, une couronne.

Noms déjà proposés : Fabrice Eboué, Beyoncé, Antoine Dupont, Christophe Beaugrand, George Clooney



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 8 juin

