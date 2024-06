50mn Inside du 8 juin : sommaire et reportages ce samedi sur TF1

Publicité





50mn Inside du 8 juin 2024, sommaire et reportages – Ce samedi et comme chaque week-end sur TF1, Isabelle Ithurburu vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de votre magazine 50mn Inside. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce soir.





A suivre dès 18h sur TF1 puis en replay gratuit sur myTF1.







50mn Inside du 8 juin 2024, au sommaire dans 50 mn Inside l’actu :

A la Une – Famille royale : comment faire sans Kate ?⁣

La famille royale en France mais sans Kate. Comment la famille royale réussi-t-elle à faire bonne figure sans sa princesse ?

🎢 En Coulisses – le Parc Astérix

Le plus célèbre village gaulois fête ses 35 ans. Nouvelle attraction, comédie musicale, comment se réinvente-t-il chaque année pour attirer de plus en plus de visiteurs ?⁣



👨 Portrait – Pierre Garnier⁣

Rencontre avec le vainqueur de la Star Academy, qui vient de sortir son premier album « Chaque seconde ».

🎤 Story – Patrick Fiori : pourquoi on l’aime ?⁣

37 ans de carrière pour un artiste aussi libre que populaire. Comment s’est-il fait une place à part dans le coeur des français ?

50mn Inside du 8 juin 2024, au sommaire de « 50 mn Inside, le Mag » :

💵 Le document – Ces Français qui ont gagné leur rêve américain à la loterie !⁣ Chaque années les Etats-Unis organisent un tirage au sort qui permet de remporter un visa permanent. Qui sont ces heureux gagnants et comment vont-ils profiter de la chance de leur vie ?

« 50 mn Inside », à suivre aujourd’hui dès 18h sur TF1.