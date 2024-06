Rugby Top 14 : suivre la finale Toulouse / Bordeaux en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby finale du Top 14 du 28 juin 2024 – suivre Toulouse / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming. C’est le grand jour de la finale du Top 14 ce vendredi, avec le match de rugby à ne pas rater entre le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles ce soir sur France 2 et Canal+ ! Qui remportera le Bouclier de Brennus aujourd’hui ?





Un match de rugby à suivre en direct de l’Orange Vélodrome à Marseille partir de 20h45, coup d’envoi à 21h05.







Le Stade Toulousain et Bordeaux-Bègles s’affrontent ce soir en finale du Top 14. D’un côté, Toulouse et ses 22 titres déjà remportés, et de l’autre, Bordeaux-Bègles, finaliste pour la première fois et qui rêve d’un premier titre. Qui soulèvera le mythique Bouclier de Brennus ?

Toulouse / Bordeaux-Bègles la composition des équipes

Le XV de départ du Stade Toulousain : . R. NETI 2. P. MAUVAKA 3. D. ALDEGHERI 4. R. ARNOLD 5. T. FLAMENT 6. F. CROS 7. J. WILLIS 8. A. ROUMAT 9. A. DUPONT 10. R. NTAMACK 11. B. KINGHORN 12. P. AHKI 13. S. CHOCOBARES 14. J. MALLÍA 15. T. RAMOS

16. J. MARCHAND 17. D. AINU’U 18. C. VERGÉ 19. J. BRENNAN 20. P. GRAOU 21. A. CAPUOZZO 22. P. COSTES 23. J. MERKLER



Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : 1. J. POIROT 2. M. LAMOTHE 3. B. TAMEIFUNA 4. C. CAZEAUX 5. A. COLEMAN 6. B. VERGNES-TAILLEFER 7. M. DIABY 8. T. TATAFU 9. M. LUCU 10. M. JALIBERT 11. L. BIELLE-BIARREY 12. Y. MOEFANA 13. N. DEPOORTÈRE 14. D. PENAUD 15. R. BUROS

16. C. MAYNADIER 17. U. BONIFACE 18. K. DOUGLAS 19. P. BOCHATON 20. P. SAMU 21. P. ABADIE 22. P. UBERTI 23. T. TAUFA

Toulouse / Bordeaux-Bègles en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 ou Canal+ dès 20h45. Streaming et live sur France.tv ou sur Mycanal.fr (réservés aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Toulouse / Bordeaux-Bègles, finale du Top 14, un match évènement à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et Canal+.