Secret Story Afrique : découvrez les 17 candidats (PHOTOS)

Secret Story Afrique, les candidats – C’est hier soir qu’était lancé Secret Story Afrique, déclinaison de l’émission de télé-réalité française en Afrique francophone et diffusée sur Canal+ Pop.





Au total, ils sont 17 candidats à avoir débuté l’aventure, dont 15 sont entrés dans la maison des secrets.







Maïmouna (Miss Mali 2024), Ak-Rame, Awa, Marlène, Kitari, Ange, Bernika, Yann Amir, Emmanuel, Tracy, Tobias, Berniche, Kaaty, les jumeauw Grâce et Gloire, et les jumelles Ma et Mota.



Au cours de la soirée, les jumeaux et les jumelles ont été séparés. L’un d’eux est entré dans la maison tandis que l’autre a été placé dans une pièce secrète. Evidemment, ils vont intervertir plusieurs fois pendant l’aventure et il ne faudra pas se faire démasquer !

Certains sont entrés avec leurs secrets personnels et d’autres ont vu la Voix leur imposer un secret. C’est le cas de Bernika et Ange, qui doivent jouer le faux couple dans la maison des secrets, de Ak-Ram qui est désormais « le gardien du trésor », ou encore de Tobias qui est « le chasseur du trésor ».

Rappel de la liste des secrets

Rappelons la partie de la liste des secrets révélée hier soir :

– Je suis le seul survivant d’un crash d’avion

– Je suis le gardien du trésor

– Nous sommes un faux couple

– Je suis l’un des plus beaux mannequins du monde

– Le chasseur du trésor

– Je suis une wag (femme de footballeur)

– Nous sommes jumeaux

– Nous sommes jumelles