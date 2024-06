Secret Story : Alexis, Kelyan, Justine et Zoé nominés, qui doit rester ? (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 nominations semaine 7 – Septième semaine de l’aventure pour les habitants de la maison des secrets de Secret Story 2024. Et alors que Charlène et Francesca ont été éliminées vendredi dernier, c’est ce mercredi qu’avaient lieu les nominations de la semaine !











Les habitants sont passés au confessionnal pour désigner non pas les nominés mais un dernier habitant à immuniser. C’est Maxence qui a été désigné et se retrouve immunisé aux côtés de Lou, Léo et Perrine.

Par conséquent, Alexis, Kelyan, Justine et Zoé sont nominés cette semaine et soumis aux votes du public.

Qui doit rester et continuer l’aventure Secret Story ? A vous de décider et de voter ! Et donnez-nous votre avis en votant à notre sondage.



Sondage Secret Story semaine 7 : qui doit rester ?