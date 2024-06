Un Si Grand Soleil du 6 juin : Joussan menace Camille (résumé et vidéo épisode 1408 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 juin 2024, spoiler résumé de l’épisode 1408 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 6 juin 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au commissariat, Becker est comme ailleurs quand l’homme de ménage le salue. De son côté, Janet ignore le petit déjeuner qu’il lui a laissé avec le message « pardonne-moi, je t’aime ».

Nathalie et Berthier ont passé la nuit ensemble, ils sont très heureux. Berthier annonce que c’était magique alors qu’il pensait qu’il ne lui plaisait pas. Nathalie lui dit qu’il s’est trompé. Pendant ce temps là, Tom dit à Maéva qu’il a oublié son livre de maths, il passe vite chez lui. Tom surprend Nathalie et Berthier… Elle fait les présentations mais Tom reste sans mot et s’en va.



Tom retrouve Maéva sous le choc, il lui dit que sa mère était avec un mec. Maéva lui dit que c’est pas un drame. Pendant ce temps là, Berthier propose d’emmener Nathalie au travail mais elle préfère prendre le tram, c’est trop tôt pour que tout le monde sache.

Levars appelle Joussan, il lui dit qu’il a interrogé ses contacts au parquet et ils s’acheminent vers un classement sans suite. Joussan se réjouit et insulte Camille. Levars le remet à sa place et lui dit de se tenir à carreau. Mais Joussan appelle Camille pour la harceler. Il fanfaronne que la plainte soit classée sans suite. Il propose de passer la voir un de ces soirs, Camille est en larmes et lui demande de la laisser tranquille… Elise et Yann ont tout entendu mais il n’en a pas dit assez pour qu’ils puissent le coincer.

Berthier annonce la bonne nouvelle à Enric, il peine à y croire. Enric est ravi pour lui. Berthier lui dit qu’ils sont allés au casino et ils ont gagné. Enric lui conseille d’avoir confiance en lui. Et finalement, Léonore les grille avec leur comportement bizarre…

Camille est en larmes chez sa psy après les menaces de Baptiste. Elle est terrifiée et regrette d’avoir porté plainte. Elle dit qu’il va s’en tirer et lui faire payer… La psy essaie de la rassurer, mais elle lui dit de parler de cet appel à son avocate et la police. Camille est à bout, elle n’en peut plus.

Emma appelle sa mère, Nathalie lui annonce qu’elle a rencontré quelqu’un. Emma essaie d’en savoir plus, Nathalie est très heureuse et elle se sent bien. Elle lui dit de ne surtout pas s’inquiéter, Emma se dit contente pour elle. Mais en raccrochant, elle en parle à Enzo et craint le pire. Enzo lui dit de rester optimiste.

Sabine retrouve Clément, qui lui avoue que ça ne va pas avec Janet. Il explique qu’il a fait une bêtise et elle lui en veut… A l’hôpital, Janet est avec Claire. Janet refuse les appels de Clément… Elle lui confie que ça ne va, Claire lui propose d’aller boire un verre après leur service pour parler.

Nathalie dit à Berthier qu’elle a parlé de lui à sa fille au téléphone. Il propose une expo à Nathalie, mais elle a envie de retourner au casino… Elle veut dépenser l’argent qu’ils ont gagné !

Clément rentre chez lui, Janet n’est pas là et ne répond pas au téléphone. Pendant ce temps là, Yann reçoit l’employé de Joussan qui a été témoin de la dispute entre Camille et lui. Il nie avoir assisté à une dispute… Yann lui rappelle ce qu’il risque pour non dénonciation d’un crime mais il assure qu’il n’a rien entendu !

VIDÉO Un si grand soleil du 6 juin extrait, Tom surprend Nathalie et Berthier

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv