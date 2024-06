Secret Story : dernières nominations ce soir, qui seront les nominés ?

Publicité





C’est mercredi et dans Secret Story, c’est comme toujours le jour des nominations ! Dans un peu plus d’une heure, en fin de quotidienne, on connaitra donc les noms des nominés de la semaine.





A moins d’une semaine de la finale, il s’agit évidemment des dernières nominations de l’aventure.







Publicité





Si Alexis a déjà sa place en finale et que Zoé et Kelyan ont été éliminés dimanche et lundi sur des choix des autres habitants, qui de Lou, Léo, Maxence et Perrine décrochera la dernière place en finale avant les nominations ?

Rappelons que selon nos informations, c’est Maxence qui a découvert le secret de la maison et a décroché sa place en finale. C’est donc Lou, Léo et Perrine qui devraient être nominés ce soir. L’un d’eux sera éliminé vendredi soir tandis que les autres seront finalistes et valideront leurs cagnottes.



Publicité





Verdict ce mercredi à partir de 17h30 sur TF1 !