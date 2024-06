Secret Story du 5 juin 2024 : qui sont les nominés ? Résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du mercredi 5 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Retour sur la journée de mardi dans la maison des secrets. Au réveil, Lou et Maxence parlent encore de la « Secret Gazette » de la veille.





Les deux habitants retrouvent leur complicité alors que Perrine se met à l’écart et reste au lit. Léo vient la voir, il remarque que ça ne va pas. Elle avoue ne pas avoir envie de faire comme si de rien était.







Le téléphone rouge sonne, Maxence décroche. Il remporte le pouvoir d’offrir une immunité en la prenant à quelqu’un qui en a déjà une : Lou ou Perrine ! Maxence choisit de la retirer à Perrine ! Il l’offre à Léo. Perrine est sous le choc, il décide d’aller lui parler pour lui expliquer… Elle lui dit qu’elle ne lui en veut pas. Et Lou va ensuite le remercier.

Perrine pleure dans son lit… Elle ne comprend pas sa décision. Léo vient la soutenir, elle n’avoue pas qu’elle est triste. Et Maxence culpabilise.



C’est l’heure de la confrontation entre Alexis et Zoé. Il pense qu’elle a participé à Miss Monde. Alexis confirme ensuite son buzz.

On enchaine avec la confrontation de Perrine et Justine. Perrine pense qu’elle est rentrée dans la maison après les autres en remplaçant une habitante et se faisant passer pour elle. Perrine confirme son buzz.

Le téléphone rouge sonne. Alex décroche, il doit le mettre sur haut parleur. La Voix annonce un nouveau jeu avec une immunité à la clé ! Alexis peut écarter quelqu’un du jeu, il choisit Kelyan. Kelyan le prend mal mais pour Alexis, c’est normal puisque la veille il l’a écarté de l’immunité.

Place au jeu dans la zone de jeu. Perrine remporte le jeu et l’immunité ! Maxence et son clan sont soulagés. Perrine décide ensuite de jouer franc jeu avec Maxence. Elle lui explique qu’elle n’y croyait pas, ça l’a doublement piqué. Ils finissent par se prendre dans les bras.

La Voix a organisé une soirée imitations. Kelyan et Lou refont Maxence et Perrine. Et Alexis imite Zoé à la perfection, il fait beaucoup rire les autres. Zoé et Alexis remportent un indice sur le secret de Kelyan : il s’agit d’une chouette blanche. Elle fait référence à la chouette de Harry dans Harry Potter mais ils ne comprennent pas. Zoé pense toujours qu’il a prêté sa voix sur un dessin animé.

Et les nominés sont…

La Voix annonce le résultats des immunisés et donc des nominés. Lou, Léo, et Perrine sont immunisés aux côtés de Maxence ! Kelyan, Zoé, Justine et Alexis sont donc nominés cette semaine.

