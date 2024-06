C à vous du 5 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 5 juin 2024, invités et sommaire – Ce mercredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 80ème anniversaire du Débarquement : les commémorations ont commencé. On en parle avec Fabrice Grenard, historien, directeur scientifique de la Fondation de la Résistance et Annick Cojean, grand reporter au journal “Le Monde”

🔵 📌 Les « citoyens souverains », de la contestation au complotisme. Clément Le Goff, présente l’Envoyé spécial « Du refus d’autorité au complotisme : qui sont les citoyens souverains ? », diffusé jeudi 6 juin sur France 2



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Tony Ann, en tournée mondiale

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Moise Sfez, fondateur et chef de « Homer Lobster »

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Lio pour la préparation de son album avec financement participatif sur « Kisskissbankbank »; et Jacques Revaux et Thierry Teston pour le documentaire « My way »

