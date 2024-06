Secret Story du 7 juin 2024 : qui a été éliminé ? (résumé et replay de la quotidienne)

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du vendredi 7 juin 2024 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2024. Comme chaque vendredi, on retrouve Christophe Beaugrand entouré du public. Il salue les quatre nominés, pour qui la pression monte à l’approche du verdict des votes du public.





Christophe annonce que c’est très serré. Retour sur la journée de jeudi dans la maison des secrets. Un chant de coq réveille les habitants, Justine et Kelyan sont les premiers levés et ils ont la pression.







Alexis et Zoé craignent d’être séparés. Ils réfléchissent déjà à comment ils se reverront après l’aventure.

Kelyan provoque Zoé au sujet de son secret et il ne semble avoir aucun regret d’avoir sacrifié une grosse partie de la cagnotte de Perrine pour se protéger. Zoé et Justine pensent qu’il est connu à l’extérieur.



Tout au long de la journée, les habitants entendent des sons d’animaux et insectes sans savoir de quoi il s’agit… Place au jeu de la revanche des nominés. Alexis, Justine, Kelyan et Zoé doivent faire preuve de mémoire par rapport aux sons entendus. Ils doivent se souvenir de l’emplacement exact où ils étaient pour chaque son ! A la clé, un vote supplémentaire contre un habitant pour les prochaines nominations. Kelyan est clairement pas dans le jeu, il ne se souvient de rien.

Soirée mousse pour les habitants. Le téléphone rouge sonne, la Voix annonce une mauvaise nouvelle : la maison s’affole, le robinet est devenu fou et ils doivent trouver comment le réparer. Ils ont 10 min pour remporter chacun 1000 euros ! Missions réussie !

La Voix annonce les résultats du jeu de la revanche des nommés, c’est Zoé qui a gagné. Elle fait un vote contre Perrine.

Et l’habitant éliminé de Secret Story est…

C’est l’heure du verdict des votes du public. Les quatre nominés rejoignent le sas et l’huissier confirme que les votes ont été super serrés et qu’il y a eu beaucoup de suspense. Christophe annonce que le premier sauvé est Alexis ! Kelyan est sauvé à son tour et ça se joue donc entre Justine et Zoé. Et finalement, le public a choisi d’éliminer… Justine !

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 7 juin

Rendez-vous à 19h sur TFX pour l'After et demain à 17H15 sur TF1 pour la prochaine quotidienne.