Roland Garros : la demi-finale Ruud / Zverev en direct (+ score en temps réel et résultat final)

Roland Garros tennis – Ruud / Zverev en direct, live et streaming, c’est ce soir sur Amazon Prime Vidéo et France Télévision. Suite des demi-finales du tournoi de tennis de Roland Garros ce vendredi 7 juin 2024. Après la victoire de Carlos Alcaraz face à Jannik Sinner, la seconde demi-finale messieurs oppose Casper Ruud à Alexander Zverev.





A suivre ce soir sur le Court Philippe Chatrier sur Amazon Prime Vidéo et France TV Sports.







Cette demi-finale est un remake de celle de l’année dernière, qui avait été remportée par le norvégien Casper Ruud. Sera-t-il capable d’écarter une nouvelle fois Alexander Zverev pour atteindre une troisième fois d’affilée la finale de Roland Garros ?

Ruud / Zverev en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous Amazon Prime Vidéo (Si vous n’êtes pas abonné, sachez que vous avez une offre d’essai de 30 jours gratuite et sans engagement), ou France TV Sports.



Sur le site de Roland Garros, suivez le score de la rencontre en live et le résultat final.

Ruud / Zverev, demi-finale du tournoi de tennis de Roland Garros 2024, un match à suivre cet après-midi sur Amazon Prime Vidéo et France Télévision.