C à vous du 7 juin 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 7 juin 2024, invités et sommaire – Ce vendredi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Livraison d’avions de chasse à l’Ukraine, Zelensky devant l’Assemblée nationale, visite d’État de Joe Biden… Pierre Haski, éditorialiste géopolitique sur France Inter et chroniqueur à L’Obs, est l’invité de C à vous

🔵 📌 Affaire Jacques Fesch : le combat de trente ans de son fils pour le réhabiliter. On en parle avec Gérard Fesch, fils de Jacques Fesch, et son avocat.



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : : Dominique Magloire et Alex Goude pour le spectacle « Ménopause, la comédie qui bouscule les règles » au Grand Point Virgule

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Yoann Noël, chef de l’Hôtel de la Plage à Plonévez-Porzay (Bretagne)

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Philippe Collin pour le livre « Le barman du Ritz »; et Izia et Jean-Pierre Darroussin pour le film « Juliette au printemps », le 12 juin au cinéma

