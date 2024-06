Secret Story estimations : Kelyan toujours loin devant, Justine monte, Zoé et Alexis au plus bas (SONDAGE)

Publicité





Secret Story 2024 estimations semaine 7 sondage – Nouvelles estimations de notre sondage Secret Story 2024 alors que c’est ce soir que deux habitants seront éliminés et quitteront la maison des secrets aux portes de la demi-finale. Cette semaine, c’est Alexis, Justine, Kelyan et Zoé qui sont nominés et ils ont leur destin entre les mains du public.





Actuellement selon notre sondage, à titre purement indicatif, c’est Kelyan qui encore et toujours très largement en tête.







En effet, Kelyan compte toujours actuellement pas moins de 45% des votes de notre sondage. Il est suivi de Justine, qui est encore en hausse avec maintenant 26% des votes de notre sondage.

De son côté, Zoé est au plus bas et désormais à égalité avec Alexis. Tous les deux n’ont que 14% des votes de notre sondage et sont donc plus que jamais en danger. Après Charlène et Francesca, Alexis et Zoé seront-ils éliminés ensemble ce soir ?



Qui doit rester et aller en demi-finale de cette saison 2024 ? Qui doit partir ? A vous de décider qui vous voulez voir rester en votant pour votre habitant préféré, et continuez de nous donner votre avis en répondant à notre sondage. Evidemment notre sondage n’a qu’un titre informatif, seuls vos votes comptes !

Sondage Secret Story semaine 7 : qui doit rester ?

Qui doit rester dans la maison des secrets ? Alexis Kelyan Justine Zoé Résultats Vote

Rendez-vous ce soir à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos sont à retrouver sur TF1+.