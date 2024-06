Plus Belle La Vie du 7 juin 2024 : la police se rapproche de la vérité (résumé + extrait vidéo épisode 109 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 7 juin 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 109 de PBLV – La police va beaucoup avancer dans l'enquête aujourd'hui dans votre série marseillaise « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, ils vont comprendre le mobile du commanditaire à l'origine des effondrements !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 7 juin 2024 – résumé de l’épisode 109

Samuel et Patrick cherchent à comprendre pourquoi Vouillet se serait suicidé. Mais Patrick reçoit le rapport du légiste révélant que Vouillet était dos à la rambarde, ce qui indique qu’il a été poussé et que c’est donc un meurtre. Pendant ce temps là, Blanche parle avec Eric, qui pense également qu’il s’agit d’un meurtre. Blanche lie cela au pendentif. Barbara les rejoint et l’interroge à ce sujet. Blanche se souvient qu’Abdel avait appelé Denis en janvier 2023 sans laisser de message. Barbara pense qu’il faut en parler à la police.

Luna retrouve Gabriel et lui reproche d’avoir annoncé le marathon sur les réseaux sociaux avant qu’elles acceptent. Luna lui explique que c’est trop compliqué, c’est non. Mais Gabriel n’a pas dit son dernier mot et revient avec Noura au pavillon des fleurs pour qu’elle raconte son histoire à Luna. Noura finit par avouer à Gabriel que l’histoire de sa grand-mère est fausse mais ça a touché Luna, qui les retrouve et annonce qu’elle a parlé à Blanche et qu’elles acceptent.



Samuel et Patrick ont découvert que Vouillet avait fabriqué quatre pendentif, tous commandés par un certain Jean-Daniel Dupont. Ils pensent qu’Abdel avait mis son exemplaire au coffre en tant qu’avocat. Samuel parle ensuite à Jean-Paul, lui expliquant qu’Abdel avait tenté de le joindre plusieurs fois avant les effondrements, sans laisser de messages. Jean-Paul réalise qu’il ne l’a jamais rappelé car il était épuisé par la varicelle d’Aurore et s’en veut. Au collège, Lucie est encore harcelée par un adolescent qui lui prend son téléphone. Lucie finit par hurler, réussit à le récupérer et s’enfuit.

Jean-Paul informe Samuel que Jean-Daniel Dupont est un pseudonyme bidon. Patrick a trouvé un point commun entre trois dossiers : du harcèlement suivi de suicides, mais cette fois-ci, ce sont les harceleurs qui se suicident.

Ophélie et Mattéo se régalent avec le repas préparé par Aya pour leurs 2 mois. Ophélie lui offre un cadeau, mais Mattéo est gêné, il n’a rien prévu pour elle. Quand Mattéo s’en va, Ophélie découvre un écrin devant la porte contenant le fameux pendentif… Elle pense qu’il s’agit d’un cadeau surprise de Mattéo !

VIDÉO Plus belle la vie du 7 juin 2024 – extrait vidéo

