Un Si Grand Soleil du 20 juin : Cécile tombe de haut (résumé et vidéo épisode 1415 en avance)

Un si grand soleil du 20 juin 2024, spoiler résumé de l'épisode 1415





Attention spoiler







Cécile n’arrive pas à joindre Christophe, il est sur messagerie. Achille se lève et l’interroge sur Christophe. Elle dit qu’il est reparti très tôt à la clinique. Achille trouve ça bizarre et se demande si elle lui ment, Cécile lui assure que non.

Becker et Hugo parlent au procureur de Christophe Lemeur, qu’ils avaient déjà suspecté. Ils lui expliquent que c’est la fuite de Pavan qui a détourné les soupçons et c’est lui qui a provoqué son départ. Le procureur pense à Cécile, ça va être dur pour elle.



Alain propose à Elisabeth d’aller chez le traiteur goûter pour leur mariage. Mais Elisabeth a trop de travail, elle n’a pas le temps. Alain lui rappelle que ça devait changer… Elisabeth lui promet que ça va être le cas, elle recrute son bras droit ! Après elle aura du temps !

Boris est avec Charles, qui s’inquiète de ne pas avoir vu son patron depuis 24h. Il s’inquiète, il n’a jamais fait ça. Boris parle à Charles du job de bras droit pour Elisabeth. Charles lui parle de la meuf d’un pote qui a déjà occupé ce genre de poste, il va l’appeler. Cécile appelle Charles… Il lui explique qu’il n’a aucune nouvelle.

Elisabeth fait parler des entretiens mais aucun profil ne correspond. Elle parle à Berthier de cette perte de temps. Boris les rejoint, il pense que le salaire n’est pas assez élevé. Mais Elisabeth refuse d’ajouter le moindre euro.

La police débarque à la clinique vétérinaire, et chez Cécile. Pendant ce temps là au lycée, Achille est inquiet et pense que Cécile lui a menti. Tom essaie de le rassurer, il pense qu’il n’y a rien de grave. Pendant ce temps là, Becker dit à Cécile que Christophe est surement le Fleuriste. Mais Cécile ne sait pas où il est. Cécile se souvient de ses soupçons il y a quelques mois…

Muriel est au parloir avec Eliott. Ils se manquent, Muriel lui confie que le petit fait ses dents, les nuits sont compliqués. Eliott a eu un appel de Florent, il va bientôt être fixé sur son sort.

Cécile se confie à Becker, elle appréhende de devoir parler à son fils. Il lui propose de rester mais elle refuse. Il lui assure son soutien.

Muriel rentre chez elle, Eve a gardé Toma. Eve prend des nouvelles d’Eliott avant de repartir, elle lui dit de ne pas hésiter à faire appel à elle. Muriel lui dit que ça ira. Charles appelle Muriel pour lui parler du poste de bras droit d’Elisabeth. Muriel est emballée, il lui donne le numéro de Boris.

Achille rentre et retrouve Cécile. Elle lui annonce que la police recherche Christophe, qui est soupçonné d’avoir tué plusieurs personnes. Achille ne comprend pas, il ne ferait jamais ça. Cécile lui dit qu’elle pense que c’est vrai, Achille est en colère et s’emporte ! Achille sort se balader seul et essaie encore d’appeler Christophe. Son téléphone est à côté de lui, il est allongé au sol dans la forêt, mort…

