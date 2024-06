Un Si Grand Soleil du 5 juin : Nathalie embrasse Berthier (résumé et vidéo épisode 1407 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 juin 2024, spoiler résumé de l’épisode 1407 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain inédit de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 5 juin 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Janet est furieuse, elle ne veut plus parler à Clément. Il est désolé et lui dit qu’il s’en veut. Janet ne comprend pas comment il a fait pour la regarder dans les yeux le jour de son mariage alors qu’il venait de la tromper avec son ex. Clément parle d’un moment d’égarement qui ne signifiait rien, une pulsion. Clément lui dit qu’elle est la seule qu’il aime.

Au cabinet, Claudine parle à Johanna de son dérapage avec Clément. Elle pense qu’elle l’a braqué. Johanna a du mal aussi à cacher son énervement sur cette affaire vis à vis de Yann.



Publicité





Berthier arrive chez L Cosmétiques en ignorant Nathalie, qui lui donne son courrier. Enric l’interroge sur son rendez-vous avec Nathalie, il lui dit qu’il s’est pris un râteau. Enric pense que sans non clair et définitif, ce n’était pas un râteau. Berthier se dénigre mais Enric le rebooste. Il pense qu’il doit lui laisser le temps.

Au commissariat, Elise et Yann font le point. Yann trouve horrible de devoir mentir à Johanna. Il file interroger un ancien employé qui l’avait attaqué. Becker est avec le procureur et Yann. Yann dit qu’il a du nouveau, l’ancien employé de Joussan a un ami qui travaille encore pour lui. Il a surpris une dispute entre Joussan et Camille juste après l’agression. Le procureur veut qu’il soit interrogé. Yann va le faire venir discrètement sans éveiller les soupçons de Joussan.

Nathalie décide d’aller parler à Berthier, elle n’a pas envie qu’ils s’évitent. Il reconnait qu’il était un peu gêné, Nathalie est désolée et n’a pas envie qu’ils arrêtent de se voir. Elle lui propose de passer la soirée ensemble, elle l’invite au resto et il accepte.

Claudine annonce à Camille le refus de confrontation de la police. Elle lui assure qu’ils enquêtent mais elle n’a pas d’infos. Camille craint qu’ils aient décidé de ne rien faire. Claudine lui demande d’être patiente.

Tom, Maéva et Emma prévoient une soirée pizza. Emma décide de proposer à Nathalie. Elle est avec Berthier, elle dit être occupée mais que la prochaine fois ça sera avec plaisir. Elle écourte et raccroche. Emma ne comprend pas. Pendant ce temps là, le resto est fermé et Berthier propose un casino à Nathalie. Elle hésite mais accepte.

Alain appelle Clément, qui attend Janet devant l’hôpital. Il lui explique que grâce à Claudine, Janet a appris la vérité. Clément a peur qu’elle ne lui pardonne jamais, Alain lui dit qu’il faut qu’elle digère. Clément retrouve Janet, qui lui demande de la laisser tranquille.

Au casino, Berthier s’installe à une machine. Nathalie lui explique qu’il faut être patient, il gagne et elle est euphorique. Quand ils ressortent, Berthier a gagné 400 euros. Elle lui dit qu’il est sa bonne étoile et elle l’embrasse ! Elle lui propose de venir dormir chez elle, il accepte…

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Christophe retrouvé mort ! (résumé épisode du 19 juin 2024)



VIDÉO Un si grand soleil du 5 juin extrait, Nathalie et Berthier le bisou

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv