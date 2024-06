Un Si Grand Soleil spoiler : Boris amoureux, Berthier va trop loin pour Nathalie… (résumé épisode du 3 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1424 prime du 3 juillet 2024 – Berthier va finalement s’enfoncer avec Nathalie dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, alors que Nathalie a totalement replongé, son compte en banque est à découvert…











Après que Nathalie ait reçu un appel de sa banque, Berthier décide de lui prêter de l’argent ! Il lui fait un virement et lui dit qu’elle le remboursera quand elle pourra…

Clairement, Berthier va se faire plumer par amour pour Nathalie !

De son côté, Boris va tomber amoureux. Et l’heureuse élue n’est autre que… Muriel, la femme d’Eliott ! Désormais bras droit d’Elisabeth, Muriel se rapproche de Boris. Le directeur de L Cosmétiques craque complètement pour elle et se renseigne auprès de Charles. Ce dernier l’informe qu’elle est avec Eliott et qu’ils ont un enfant… Et Eliott va bientôt sortir de prison !



