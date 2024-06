Vincent Lagaf’ annonce le retour du Bigdil !

Publicité





20 ans après sa disparition, le jeu culte « Le Bigdil » va faire son grand retour à la télévision ! L’émission, qui a marqué les fins d’après-midi sur TF1 de 1998 à 2004, sera de nouveau diffusée, mais cette fois-ci en prime-time sur RMC Story. C’est Vincent Lagaf’, l’animateur emblématique du programme, qui a annoncé la nouvelle ce lundi 3 juin.











Plusieurs nouveautés sont au programme de cette nouvelle version :

– Diffusion en prime-time : Exit la quotidienne, le Bigdil sera désormais diffusé en soirée, pour toucher un public plus large.

– Changement de chaîne : L’émission quitte TF1 pour RMC Story, une chaîne du groupe RMC.

– Retour de Bill l’extraterrestre : L’un des personnages phares du Bigdil, Bill, sera de retour et incarné par le même comédien qu’à l’époque, Gilles Vautier.

– Disparition des Gafettes : Les jeunes femmes qui présentaient les cadeaux ne seront pas de la partie. Vincent Lagaf’ explique ce choix par l’évolution des mentalités : « Je ne sais plus si aujourd’hui il faut forcément avoir des belles filles partout. Le monde a changé, les mentalités ont changé ».

– Mécanique du jeu inchangée : Les candidats devront toujours gagner des épreuves pour remporter des cadeaux ou de l’argent. « On ne va pas changer une virgule par rapport à la première saison du Bigdil sur TF1 », assure Vincent Lagaf’.

Le nombre d’épisodes n’a pas encore été dévoilé, mais Vincent Lagaf’ assure qu’il y en aura « plusieurs ».



Ce retour du Bigdil marque une nouvelle collaboration entre Vincent Lagaf’ et les chaînes du groupe RMC. L’animateur anime déjà « SOS Garage » sur RMC Découverte depuis 2022, et il a également présenté « Duel 2 mécaniques » sur la même chaîne.