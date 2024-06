Publicité





Vivement Dimanche du 23 juin 2024 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui et comme chaque dimanche, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 23 juin 2024 : les invités

Michel propose une édition spéciale Tour de France avant de lancer les programmes d’été et de revenir sur le canapé rouge avec des best of les 1er et 8 septembre, suivi de nouveaux invités le 15 septembre.

Pour cet ultime numéro de la saison, vous retrouverez : Christian Prudhomme, Laurent Luyat, Laurent Jalabert, Marion Rousse, Franck Ferrand, Thomas Voeckler, Nicolas Geay, Thierry Gouvenou, Jean-Paul Ollivier, Gérard Holtz, Yoann Offredo et Emmanuel Chaunu.



Et en seconde partie : Eric Antoine, Nicolas Peyrac, Sylvie Tellier, Régis Mailhot.

Vivement Dimanche, rappel présentation de la nouvelle saison

Ce rendez-vous dominical met en avant des talents variés, avec Michel Drucker accueillant des invités pour discuter de leur carrière et de leur région d’origine. Chaque mois, un hommage sera rendu à des artistes décédés, débutant avec Simone Signoret et Yves Montand. Le canapé rouge mythique recevra des acteurs, tant principaux que secondaires, des fictions de France Télévisions. Les téléspectateurs pourront également profiter de chansons des années 1970 et 1980 chaque semaine. Michel Drucker présentera de nouveaux talents, dont le magicien David Jarre et le mentaliste Viktor Vincent, ainsi que des interventions mensuelles de Nathan Devers sur la littérature. Le caricaturiste Chaunu accompagnera Michel pour revisiter la carrière des invités, et des humoristes tels qu’Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli, Alex Vizorek et de nouveaux talents continueront à participer à l’émission.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV