C à vous du 2 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

C à vous du 2 juillet 2024, invités et sommaire – Ce mardi soir et comme chaque jour sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Second tour des législatives, désistements, grande coalition, … Florence Portelli, maire Les Républicains de Taverny, vice-présidente des LR, vice-présidente du conseil régional d’Île-de-France, est l’invitée de

🔵 📌 Dissolution, RN aux portes du pouvoir, Nouveau Front Populaire,… : le regard d’Anne Sinclair dans C à vous



🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Michel Boujenah pour son spectacle « Adieu Les Magnifiques » le 12 août au festival de Ramatuelle; et Gad Elmaleh

et Alex Lutz pour le film « Moi, moche et méchant 4 » au cinéma le 10 juillet

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 2 juillet 2024 à 19h sur France 5.