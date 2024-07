C à vous du 3 juillet 2024 : les invités et le sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 3 juillet 2024, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Législatives : J-4 avant le second tour. Clémentine Autain, députée Nouveau Front Populaire de la 11ème circonscription de Seine-Saint-Denis, est l’invitée de C à vous

🔵 📌 Présidentielle américaine : Joe Biden doit-il se désister ? On en parle avec Corentin Sellin, professeur d’histoire et chroniqueur de la vie politique aux États-Unis pour le média “Les Jours”



🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Jeannie Longo, cycliste, championne olympique, et Dylan Corlay, chef d’orchestre, pour le spectacle « Tour d’Orchestre(s) à Bicyclette »

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Wilfried Romain, chef-propriétaire du restaurant Lava dans le 5e arrondissement de Paris

🔵 📌 Dans la suite de C à vous : Mireille Dumas présente son documentaire « Paris en chanson » diffusé le vendredi 5 juillet à 21h05 sur France 3; et Isabelle Huppert pour le film « Les gens d’à côté » au cinéma le 10 juillet

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 3 juillet 2024 à 19h sur France 5.